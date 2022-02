Atelier : La ville de l’ombre Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

le mercredi 23 mars à 11:00

**Atelier : La ville de l’ombre** Venez composer une symphonie d’ombres ! Expérimentation plastique autour de la projection d’ombres de déchets et d’emballages, dialogue avec un décor architectural urbain. Par les deux artistes plasticiens et professeurs de la maison de quartier : Ariel Le Benzekri et Dario Lopez MERCREDI 23 MARS à 11h Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h30 À partir de 3 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T12:30:00

