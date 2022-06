Atelier: La villa sous les étoiles, 5 août 2022, .

Atelier: La villa sous les étoiles

2022-08-05 – 2022-08-05

Suivez pas à pas le travail des archéologues en vous laissant émerveiller par l’architecture singulière du CIP, promenez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach au crépuscule et laissez-vous conter l’histoire du feu et des étoiles avec un kamishibaï et des textes antiques.

Gratuit

