Atelier pour les familles « La vie du seigneur »

Vous rêvez d’une vie de château ? Cet atelier en famille est pour vous ! Comment s’éclairait-on au Moyen Âge ? Où cherchait-on l’eau dans le château ? Quels vêtements portait-on? Toutes ces questions, et bien d’autres trouveront leur réponse lors de cet atelier. Et comme un bon seigneur, vous réaliserez une bourse en cuir pour y serrer vos écus ! Atelier pour les familles « La vie du seigneur » +33 3 69 33 25 00 Atelier pour les familles « La vie du seigneur »

