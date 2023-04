Atelier « La vie de la ruche » Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier « La vie de la ruche » Médiathèque Hélène Berr, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Jean-Jacques Fasquel vous invite à découvrir la passionnante organisation de la société des abeilles et le métier d’apiculteur Après la présentation du fonctionnement d’une ruche et des abeilles (races, rôles, cycle),et de la production du miel, vous pourrez fabriquer une bougie à la cire et déguster le miel des abeilles du quartier. Apiculteur amateur, Jean-Jacques Fasquel est maître-composteur, animateur de jardins partagés et auteur écologiste. Il conduit le rucher du 107 rue de Reuilly qu’il a créé en 2010 dans le jardin Santerre. Tout public à partir de 7 ans

Sur inscription, à partir d’un mois avant la date de l’atelier Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

