Atelier “La valise photographique” Redon, 18 septembre 2021, Redon.

Atelier “La valise photographique” 2021-09-18 16:30:00 – 2021-09-18 18:00:00

Redon Ille-et-Vilaine

Avec Gwénola Furic, spécialiste de la conservation et de la restauration du patrimoine photographique. Dans une vieille valise, on découvre divers objets photographiques (tirages, négatifs, albums, objets et documents liés à ces photographies). Que garder ? Comment ? Pourquoi ?

Le principe est de confronter les participants à des choix de conservation et de comprendre les contraintes inhérentes à la collecte des photographies

Dès 10 ans. Dans la salle d’animation de la médiathèque de Redon au rez-de-chaussée du château du Parc Anger.

De préférence sur inscription au 02 99 71 45 40 ou sur l’adresse mail gcbpv@wanadoo.fr

gcbpv@wanadoo.fr +33 2 99 71 45 40

