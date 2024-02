Atelier « La troupe des bois » Les Hogues, samedi 17 février 2024.

Atelier « La troupe des bois » Les Hogues Eure

La Maison Forestière des Hogues vous propose avec Aurore un atelier pour les enfants. A travers leurs immersions en forêt, ils y développeront leur créativité, le faire ensemble, leur lien avec la nature et des connaissances sur leur environnement ( la forêt, les fonctionnements biologiques, les animaux, les cartes etc. )

À prévoir pour votre enfant une tenue et des chaussures adaptées au temps qu’il fera pour que votre enfant soit bien dehors.

Public enfants, voir avec l’animatrice pour la tranche d’âge

Renseignements et inscriptions 06 64 74 72 25

Les samedis 3, 10, 17 et 24 févier.

La Maison Forestière des Hogues vous propose avec Aurore un atelier pour les enfants. A travers leurs immersions en forêt, ils y développeront leur créativité, le faire ensemble, leur lien avec la nature et des connaissances sur leur environnement ( la forêt, les fonctionnements biologiques, les animaux, les cartes etc. )

À prévoir pour votre enfant une tenue et des chaussures adaptées au temps qu’il fera pour que votre enfant soit bien dehors.

Public enfants, voir avec l’animatrice pour la tranche d’âge

Renseignements et inscriptions 06 64 74 72 25

Les samedis 3, 10, 17 et 24 févier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 11:30:00

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie

L’événement Atelier « La troupe des bois » Les Hogues a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle