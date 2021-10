Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Atelier : la tête dans les étoiles Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le jeudi 4 novembre à 10:00

Pour clore le mois de la science, Anne-Sophie animera un atelier autour de l’astronomie durant les vacances. Au programme : quizz, lecture et création d’une carte du ciel phosphorescente. Rendez-vous le jeudi 4 novembre à 10h00. Dès 10 ans, sur inscription, matériel fourni.

gratuit, sur inscription

2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00

