Atelier : la tête dans les étoiles

2022-08-03 – 2022-08-03 Venez écouter les histoires des constellations et réalisez une lanterne qui vous aidera à vous souvenir d’Andromède, de la Petite ou de la Grande Ourse.

Goûter tiré du sac, adultes et enfants dès 7ans, 5 euros par personne.

Goûter tiré du sac, adultes et enfants dès 7ans, 5 euros par personne. dernière mise à jour : 2022-05-29 par

