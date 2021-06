La Guerche-sur-l'Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Atelier « La terre cuite dans tous ses états La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: Cher

La Guerche-sur-l'Aubois Cher La Guerche-sur-l'Aubois 1.5 EUR 1.5 Les enfants explorent le monde de la terre cuite en partant à la découverte de ses techniques de production et de construction lors d'une visite ludique autour de la Tuilerie. Un atelier pratique leur propose ensuite de tester le montage de murs en mini briques en créant des motifs puis la création d'une brique en argile personnalisable. latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/

