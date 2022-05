Atelier : La saponification à froid – suite, 11 juin 2022, .

Atelier : La saponification à froid – suite

2022-06-11 – 2022-06-11

De 14h à 17h avec la “Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement”, suite de l’atelier du 11 mai sur la découverte de la saponification à froid. Essai de recettes.

Atelier ouvert à tous, aux débutants et expérimentés.

Plus d’informations prochainement.

