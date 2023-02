Atelier La Rey, Pascale Hoppenot Céramiste Atelier La Rey, 1 avril 2023, Villentrois-Faverolles-en-Berry.

Atelier La Rey, Pascale Hoppenot Céramiste 1 et 2 avril Atelier La Rey

Découverte d’un atelier de céramique. Démonstrations de toutes les étapes de la fabrication d’un gobelet unique, du tournage aux décors. handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii

Atelier La Rey La Rey, Villentrois-Faverolles-en-Berry Villentrois Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire

Graphiste de métier, Pascale Hoppenot découvre la céramique en 2014. Le travail de la terre l’a très vite happée et celui du décor a fait écho à sa culture graphique en y ajoutant le défi du geste.

Elle se met à voir la vie en bleu. Un grand plongeon dans cette couleur qu’elle applique en motifs qui se confrontent et se coordonnent pour former un ensemble informel et intemporel.

Ses céramiques sont en grès, elle les façonne soit au tour soit à l’empreinte et les décore au pinceau le plus souvent mais aussi en les gravant avec la technique du sgraffito. Elle travaille dans son atelier-boutique, à Villentrois, dans l’Indre, véritable havre de paix en plein champs qu’elle partage avec son mari peintre sculpteur. Elle expose ses créations dans de nombreux salons dédiés à la céramique ou aux métiers d’art et obtient en 2021 la qualité d’artisan d’art.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Pascale Hoppenot fera découvrir le métier de céramiste à travers toutes les étapes de la fabrication d’un gobelet. Elle fera des démonstrations de tournage, de tournasage, d’engobage de la pièce, de décor au pinceau ou par retrait.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Pascale Hoppenot