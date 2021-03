Ganges Ganges Ganges, Hérault ATELIER LA PREHISTOIRE À L’AGANTIC Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

ATELIER LA PREHISTOIRE À L’AGANTIC, 24 mars 2021-24 mars 2021, Ganges. ATELIER LA PREHISTOIRE À L’AGANTIC 2021-03-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-03-24 17:00:00 17:00:00

Ganges Hérault Les ateliers récré-actifs parents-enfants pour le plaisir de faire ensemble. Mercredi 24 mars : La Préhistoire

Atelier dinosaure ou mammouth. L’atelier parents-enfants pour le plaisir de faire ensemble à la salle de la « Ruche » de 14h30 à 17h00.

Tarif : 1€ par personne. Attention: les places sont limitées.

Sur inscription, Adhésion Obligatoire à l’association : 10€/an.

Les horaires d’inscription sont : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. Bureau fermé le jeudi matin. Les ateliers récré-actifs ou les sorties pour partager des activités entre adultes ou en famille au centre socioculturel l’Agantic ! +33 4 67 73 80 05 Les ateliers récré-actifs ou les sorties pour partager des activités entre adultes ou en famille au centre socioculturel l’Agantic ! Les ateliers récré-actifs parents-enfants pour le plaisir de faire ensemble. Mercredi 24 mars : La Préhistoire

Atelier dinosaure ou mammouth. L’atelier parents-enfants pour le plaisir de faire ensemble à la salle de la « Ruche » de 14h30 à 17h00.

Tarif : 1€ par personne. Attention: les places sont limitées.

Sur inscription, Adhésion Obligatoire à l’association : 10€/an.

Les horaires d’inscription sont : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. Bureau fermé le jeudi matin.

Détails Catégories d’évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Ganges Adresse Ville Ganges