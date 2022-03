Atelier – La potion d’Alice Maison du livre,de l’image et du son – Parvis Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

En avalant le contenu de la fiole du Pays des merveilles, le corps d’Alice s’est mis à grandir, pousser, toucher le plafond et remplir la maison. Mais de quoi était faite cette mystérieuse potion ? Un peu de bleu, un rien de jaune, deux doigts de rose… En mélangeant les couleurs comme autant d’ingrédients magiques, peut-être trouverons-nous des formules pour grandir et déployer nos créations. Déposez vos élixirs d’aquarelle sur des personnages, animaux, créatures de papier afin de les faire grandir comme Alice. Atelier en continu **Ouvert à tous, sans inscription** Un atelier avec Jean-Marc Jacob Maison du livre,de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

