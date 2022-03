Atelier “la pluie et le beau temps” Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer Catégories d’évènement: Le Coudray-Saint-Germer

Oise

Atelier “la pluie et le beau temps” Le Coudray-Saint-Germer, 23 mars 2022, Le Coudray-Saint-Germer. Atelier “la pluie et le beau temps” Le Coudray-Saint-Germer

2022-03-23 – 2022-03-23

Le Coudray-Saint-Germer Oise Le Coudray-Saint-Germer Le temps d’un après-midi, la médiathèque se transforme en laboratoire pour réaliser avec vous des expériences sur l’eau, le tout accompagné de contes et d’histoires sur la pluie et le beau temps.

À partir de 5 ans.

Places limitées : maximum 10 participants, pensez à réserver ! Le temps d’un après-midi, la médiathèque se transforme en laboratoire pour réaliser avec vous des expériences sur l’eau, le tout accompagné de contes et d’histoires sur la pluie et le beau temps.

À partir de 5 ans.

Places limitées : maximum 10 participants, pensez à réserver ! csr.francois.amillard@wanadoo.fr +33 3 44 81 83 00 Le temps d’un après-midi, la médiathèque se transforme en laboratoire pour réaliser avec vous des expériences sur l’eau, le tout accompagné de contes et d’histoires sur la pluie et le beau temps.

À partir de 5 ans.

Places limitées : maximum 10 participants, pensez à réserver ! Pixabay

Le Coudray-Saint-Germer

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Le Coudray-Saint-Germer, Oise Autres Lieu Le Coudray-Saint-Germer Adresse Ville Le Coudray-Saint-Germer lieuville Le Coudray-Saint-Germer Departement Oise

Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-coudray-saint-germer/

Atelier “la pluie et le beau temps” Le Coudray-Saint-Germer 2022-03-23 was last modified: by Atelier “la pluie et le beau temps” Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer 23 mars 2022 Le Coudray-Saint-Germer Oise

Le Coudray-Saint-Germer Oise