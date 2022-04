Atelier : la photographie thérapeutique, regard sur soi Cambo-les-Bains, 29 avril 2022, Cambo-les-Bains.

Atelier : la photographie thérapeutique, regard sur soi Oihana – Salon de Thé & de Bien-Etre 11 Boulevard des Terrasses Cambo-les-Bains

2022-04-29 19:00:00 – 2022-04-29 20:45:00 Oihana – Salon de Thé & de Bien-Etre 11 Boulevard des Terrasses

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur qui vous êtes, sur votre image?

Quelle part de vous n’avez-vous pas oser explorer?

À travers l’image, et toute la démarche d’une séance photo thérapeutique, on crée un dialogue avec soi-même, non-verbale et en lien direct avec notre inconscient afin de reconnaitre ce qu’il y a de beau, de vivant, de touchant en soi…

Rendez-vous chez Oihana dans une ambiance chaleureuse avec possibilité de se restaurer sur place…

Réservation 06 28 30 25 25.

+33 6 28 30 25 25

Oihana – Salon de Thé & de Bien-Etre

