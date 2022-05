Atelier “La photographie avant le smartphone : le sténopé et la lanterne magique” Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Atelier “La photographie avant le smartphone : le sténopé et la lanterne magique” Berck, 23 juillet 2022, Berck. Atelier “La photographie avant le smartphone : le sténopé et la lanterne magique” Place du 18 juin Berck

2022-07-23 – 2022-06-23

Place du 18 juin Berck Pas-de-Calais Berck Atelier à 14h00 et 17h00 à la Médiathèque +33 3 21 89 49 49 http://xn--mdiathques-46ag.ca2bm.fr/ Atelier à 14h00 et 17h00 à la Médiathèque Place du 18 juin Berck

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Berck Autres Lieu Berck Adresse Place du 18 juin Ville Berck lieuville Place du 18 juin Berck

Berck Berck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Atelier “La photographie avant le smartphone : le sténopé et la lanterne magique” Berck 2022-07-23 was last modified: by Atelier “La photographie avant le smartphone : le sténopé et la lanterne magique” Berck Berck 23 juillet 2022

Berck