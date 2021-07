Paris Musée des arts et métiers Paris Atelier : la petite fille à la corde à sauter Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des arts et métiers

Après une découverte des techniques de la quadrichromie et de l’offset, venez donner des couleurs à la petite fille à la corde à sauter. L’atelier permet de réaliser en quelques minutes un personnage en couleurs. Atelier flash pour les 7-12 ans et leurs parents Atelier : la petite fille à la corde à sauter (pour les 7-12 ans et leurs parents) Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

Musée des arts et métiers Adresse 60 rue Réaumur 75003 Paris Ville Paris