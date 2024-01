Atelier « La petite araignée qui lisait l’avenir » à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, dimanche 3 mars 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

dimanche

de 11h00 à 12h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

En famille, voyagez dans le temps !

En suivant les aventures de Gipsy, petite araignée capable de tout savoir, de tout voir et de tout comprendre, petit·es et grand·es suivent le chemin de quelques œuvres magiques issues d’époques et de lieux différents.

Un·e médiateur·ice vous accompagne dans cette exploration artistique ponctuée de mini-jeux.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-petite-araignee-qui-lisait-lavenir-parcours-35-ans +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-petite-araignee-qui-lisait-l-avenir-parcours-3-5-ans-visite-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei975851.html

Chloé Magdelaine