Atelier naissance d'une perle, filage de verre Atelier « la Perle d'Art » Carnetin, 16 septembre 2023

Atelier naissance d’une perle, filage de verre 16 et 17 septembre Atelier « la Perle d’Art » entrée libre, limité à 15 personnes

Il s’agit de faire une démonstration de l’élaboration d’une perle ou d’un sulfure à la flamme du chalumeau.

A partir de baguettes de verre choisies en fonction de leur couleur, de leur teneur en oxydes, je crée une perle ou un sulfure à l’aide de techniques diverses que j’explicite. La magie opère et en fonction, le verre se transforme, la pièce prend naissance.

C’est un moment d’échanges et où je réponds volontiers aux questions relatives à ce travail qui me passionne depuis plusieurs années.

Les séances durent environ une heure et ceux qui le désirent peuvent découvrir les dernieres créations, les bijoux élaborés avec plaisir, soin et je l’espère originalité.

Atelier « la Perle d'Art » 2 chemin de l'Entonnoir 77400 Carnetin Carnetin 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 06 18 46 82 06 https://www.facebook.com/Glasstory-cr%C3%A9ateur-425329070976409/ Atelier de filage de verre, lieu de travail et d'exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Jean-marc Péchard