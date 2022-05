Atelier “La nature au bout du fil” Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 4 juin 2022, Saint-Riquier.

Atelier “La nature au bout du fil”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier

À la manière de Marie Goussé qui a investi la façade sud de l’abbaye et ses clous pour créer un alphabet énigmatique et des formes géométriques, l’équipe médiation vous propose de créer une oeuvre s’inspirant de l’exposition de l’artiste. Nous invitons les enfants à créer et à imaginer leurs propres formes géométriques grâce à la technique du fil tendu. Et pour les plus petits, pourquoi pas essayer de retracer un dessin à l’aide de cette technique ?

Entrée libre et gratuite

En lien avec l’exposition de Marie Goussé, l’équipe médiation de l’abbaye vous propose un atelier artistique autour de l’art filaire

Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00