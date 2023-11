Atelier « La musique des tout-petits » Bibliothèque Crimée Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 11h00 à 11h45

Le samedi 13 janvier 2024

de 10h00 à 10h45

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines avant.

Cet atelier propose une première approche de la musique comme moyen de communication et d’expression pour bébé et ses parents.

À travers des voyages musicaux toujours différents, et proposant de l’éveil corporel, des chants du monde et une grande variété d’instruments, nous créons ensemble un espace de rencontre qui révèlera la capacité d’écoute et la créativité naturelle des petits comme des grands.

En partenariat avec l’École des parents et des éducateurs d’Ile-de-France, cet atelier sera mené par Barbara Souffir, professeure de chant, musicothérapeute, chanteuse musicienne et auteure compositeur.

Pour les 1 mois – 3 ans.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Vox family