Albertville SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA VILLE D'ALBERTVILLE Albertville, Savoie ATELIER – « La mosaïque, un jeu d’enfant ! » SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE D’ALBERTVILLE Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

ATELIER – « La mosaïque, un jeu d’enfant ! » SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE D’ALBERTVILLE, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Albertville. ATELIER – « La mosaïque, un jeu d’enfant ! »

le vendredi 17 septembre à SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE D’ALBERTVILLE

**Organisé par le CAUE 73 – Service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville d’Albertville (VAH)** Les élèves découvrent les collections archéologiques du Musée d’art et d’histoire d’Albertville, dont la mosaïque aux damiers de losanges provenant de la villa gallo-romaine du Grand Verger, de Gilly sur Isère. Puis, ils réalisent un dessin en mosaïques, à partir d’un modèle. > 2 classes possibles dans la journée ( 1 le matin – 1 autre l’après-midi). > atelier.

Sur inscription

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Atelier mosaïque au Musée d’Arts et d’Histoire d’Albertville SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE D’ALBERTVILLE Place de Conflans, 73200 Albertville Albertville Conflans Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA VILLE D'ALBERTVILLE Adresse Place de Conflans, 73200 Albertville Ville Albertville lieuville SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA VILLE D'ALBERTVILLE Albertville