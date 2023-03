Création de Bijoux en argile polymère (Canes de millefiori) Atelier La Mirabelle Fabrik, 29 mars 2023, Pontrieux.

Création de Bijoux en argile polymère (Canes de millefiori) 29 mars – 2 avril Atelier La Mirabelle Fabrik

Démonstration de création de canes de millefiori en argile polymère.

Démonstration de création de mokume gane.

Utilisation des poudres d’émaillage sur argile polymère.

Présentation des réalisations faites à partir de toutes ces techniques:

La Pate Polymère dite aussi argile polymère est un médium arstistique qui existe depuis de nombreuses années

Elle existe sous forme de pains de 56 g à 80 g voire de 250 g à 500 gr et dans différents coloris en plus du translucide, du noir et du blanc et toutes les couleurs sont missibles en elles.

Elle est facile à travailler, résistante et imperméable.

On peut y ajouter d’autres pigments que celles déjà continues, différentes peintures, des paillettes, des épices, des poudres de mica, des paillettes métalliques.

Certaines pates en contiennent déjà.

L’argile polymère est facile à travailler, plus ou moins dure on la trouve sous différentes marques comme : Fimo, Sulpey, Cernit, Kato Clay, Pardo, etc

Il convient de bien la malaxer avec ses mains pour bien la préparer et la ramolir afin d’éviter les bulles d’air.

Elles contiennent toutes un liant le PVC qui a la propriété de durcir à la cuisson à basse température: 130 degrés pendant 30 minutes dans un four spécifique (le four micro-ondes est interdit)

Bien suivre les recommandations du fabricant pour la cuisson et ne pas hésiter à inverstir dans un termomètre de cuisson.

Une machine à pate pour faire des pates alimentaires (et utiliser uniquement pour la polymère) est recommandée mais on peut démarer sans.

Elle se conserve à température ambiante dans des boîtes hermétiques pendant plusieurs mois voire des années.

il y a souvent plusieurs cuissons dans une création.

La pate polymère cuite a un rendu mat.

Quand votre création est terminée, un ponçage s’impose avec du papier de verrre spécial carosserie de différents grains (800-600 et 400) et de l’eau savonneuse,

Après le ponçage, on peut lustrer, rendre brillant avec un chiffon doux la pièce créée, la polir au touret à polir, lui ajouter un vernis glassificateur en plusieurs couches et cuit quelques minutes au four entre chaque couche ou couler une résine de type epoxy ou une résine UV, personnellement je préfère la résine Epoxy.

En argile polymère on peut réaliser différentes imitations : du bois, du liège, de différentes pièrres, l’utilisation est vaste que ce soit en décoration, en sculpture ou en bijoux. Chacun s’appproprie les différentes techniques et sa façon de travailler.

Ce médium permet de nombreuses utilisations, créations. L’argile polymère n’a pas encore dit son dernier mot et chacun y trouvera son compte.

Lors de votre visite à l’atelier de Pontrieux, j’aurai le plaisir de partager avec vous, ma façon de travailler ce médium.

Je vous présenterai les différentes techniques utilisées et des pièces terminées.

Cane de Millefiori, c’est une terme emprunté aux soufleurs de verre qui désigne une tige de verre qui renferme un motif d’une extrémité à l’autre, ainsi nommée cane de millefiori ou mille fleurs. En argile polymère, la technique consiste en un assemblage de plusieurs serpentins de différentes couleurs, de différentes épaisseurs, différents pliages en arcordéon ou en cane cible, simple ou complexe qui donnera au final après différents coupes, assemblages, réductions, un boudin représentant un motif identique d’une extrémité à l’autre.

On peut ainsi représenter différentes canes de millefiori complexes allant parfois jusqu’à créer une cane aux motifs « kaléidoscope ».

Ce motif pourra être allongé ou réduit par de simples pressions manuelles exercées sur la cane. Le motif lui restera identique quelque soit le diamètre de la cane.

Réduire consiste à allonger la cane tout en réduisant son diamètre.

Le Mokume Gane s’inspire d’un art japonais, c’est une technique qui consistait à récupérer des couches de métal superposées pour produire des motifs imitant le grain du bois.

Les artistes polymère se sont appropriés la technique sur l’argile polymère avec plus ou moins de variantes qui permettent un large éventail à la création

La méthode de base consiste à superposer des couches de pates de couleurs différentes, certaines transparentes avec des micas et à infliger à ce bloc obtenu des déformations à l’aide de différents outils, de textures, le tout étant de marquer (scarifier) profondément la pate sans aller jusqu’à la couper, de reformer le bloc et de faire une coupe transversale qui montre les motifs que nous venons de créer.

Il existe plusieurs façons de s’approprier cette technique et chaque artiste développe sa touche créative avec le Mokume Gane.

L’utilisation des poudres d’émaillage de type efcolor de différentes couleurs sont cuites sur des pièces de métal comme le cuivre

Les polyméristes se sont appropriés la technique soit en la cuisant sur l’argile polymère crue, soit cuite. Cela fonctionne très bien aussi sur le bois.

Il faut respecter quelqques consignes de sécurité avant de les manipuler, les poudres sont volatiles, un masque et des gants sont recommandés ainsi qu’une feuille de teflon pour protéger son four, la poudre colle en cuisant, une mauvaise manipulation et la pièce peut vite se retourner et coller sur votre four et l’abîmer.

——————————————————————————————

Je travaille l’argile polymère depuis 1999, j’ai démarré cette activité après avoir travaillé l’argile, la céramique, la peinture sur soie, la broderie,

j’ai suivi plusieurs formations, stages avec des professeurs français et étrangers, échanges, rencontres.

Au fil de ces années, j’ai acquis de l’expérience et créé mon entreprise en 2018.

J’aime travailler les couleurs, l’essentiel est de se faire plaisir.

Parfois, on démarre quelque chose sans savoir vraiment où l’on va et c’est le vrai bonheur la découverte, des erreurs peuvent donner de jolis résultats. j’aime cette part d’incertitude et de découvertes dans le travail de l’argile polymère.

J’ai été couturière pendant 15 ans pour une grande entreprise sur mes 45 années d’activité et je suis aussi responsable du club de patchwork de PLOUHA.

Avec le travail de la pate polymère, je retrouve les sensations que j’avais quand je travaillais la céramique, l’argile.

Me suivre : https://www.facebook.com/LaMirabelleFabrik22

MERCI

Au sein d’une Petite Cité de Caractère

Atelier La Mirabelle Fabrik PONTRIEUX Pontrieux 22260 Passerelle des Arts Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LaMirabelleFabrik22 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0663556521 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LaMirabelleFabrik22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

bijoux canes

La Mirabelle Fabrik Carte Visite.jpg/Isabelle JOLLY