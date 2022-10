Atelier « la minute textile », Musée Deck Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Dans le cadre de Noël bleu, le Pays des Etoffes et l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller, vous proposent un atelier création d’une carte postale textile, au Musée Deck. Vous pourrez en quelques minutes confectionner une carte postale textile pour envoyer à vos amis ou à votre famille.

Une carte postale ouverte et différents tissus vous seront offerts. Après avoir collé un échantillon de tissu dans la carte, vous pourrez la fermer et obtenir ainsi une carte postale originale et unique intégrant du textile. Pour Noël, créez vos propres cartes de vœux avec des illustrations et des tissus originaux ! +33 3 89 76 10 63 Guebwiller

