Atelier “la minute textile”, Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller, 5 décembre 2021, Guebwiller.

Atelier “la minute textile”, Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller

2021-12-05 17:30:00 – 2021-12-05 19:00:00

Guebwiller Haut-Rhin

Dans le cadre de Noël bleu, le Pays des Etoffes et l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller, vous proposent un atelier création d’une carte postale textile, aux Dominicains de Haute-Alsace. Vous pourrez en quelques minutes confectionner une carte postale textile pour envoyer à vos amis ou à votre famille.

Une carte postale ouverte et différents tissus vous seront offerts. Après avoir collé un échantillon de tissu dans la carte, vous pourrez la fermer et obtenir ainsi une carte postale originale et unique intégrant du textile.

+33 3 89 76 10 63

