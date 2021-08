Lille Station V1 Lille, Nord Atelier “La Maison” Station V1 Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier “La Maison” Station V1, 25 septembre 2021, Lille. Atelier “La Maison”

Station V1, le samedi 25 septembre à 10:00

### Atelier “La Maison” Par Julien Kieffer, designer et créateur du jeu Seuls ou à plusieurs, les plus jeunes pourront à loisir découper et colorier sur papier des éléments ecxtérieurs de la maison pour compléter son environnement. les daultes pourront concevoir les espaces de leur future maison ou de leur maison rêvée… La Maison est un objet sans dérivés de plastiques, en contreplaqué de peuplier. Atelier pour adultes et enfants — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week 2021_](https://francedesignweek.fr/)_. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

Gratuit avec inscription

La Maison est un jeu en open source qui permet de comprednre la hiérarchie de construction d’une maison, de définir les ouvertures et la nature des espaces. Station V1 rue nationale 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Station V1 Adresse rue nationale 59000 Lille Ville Lille lieuville Station V1 Lille