Portes ouvertes et initiation – Atelier de la Maison Jaune Atelier La maison jaune La Bastide-de-Sérou Catégories d’Évènement: Ariège

La Bastide-de-Sérou

Portes ouvertes et initiation – Atelier de la Maison Jaune Atelier La maison jaune, 1 avril 2023, La Bastide-de-Sérou. Portes ouvertes et initiation – Atelier de la Maison Jaune 1 et 2 avril Atelier La maison jaune Venez découvrir l’atelier galerie d’une artiste peintre en décors.

Je vous présenterai mes travaux en cours et les outils de mon métier.

Vous pourrez me poser des questions techniques autour d’une boisson chaude.

De 14h à 16h, je vous propose un atelier d’initiation à l’art de la couleur, vous repartirez avec le cercle chromatique que vous aurez peint à la gouache. Cet exercice basique permet de comprendre comment obtenir toutes les couleurs à partir des 3 couleurs primaires. Il nourrira subtilement votre intuition pour vos mélanges de couleurs ultérieurs.

Inscritption indispensable avant le jeudi 30 au soir par sms au 0651979112 Atelier La maison jaune 09240 la bastide de sérou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://chloepreteceille.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/chloe.preteceille/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/chloepreteceille/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-pr%C3%A9teceille-bb626914b/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chloepreteceille.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651979112 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 peinture décor chloé préteceille

