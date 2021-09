Paris Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris Atelier La magie des couleurs : composition à 4 couleurs – pour les 7-10 ans Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée d’art moderne de la Ville de Paris, le samedi 18 septembre à 14:00

Les enfants partent à la rencontre de l’univers créatif foisonnant du couple Albers. En atelier c’est à leur tour de jouer et de composer. Ils sont invités à réaliser des compositions abstraites très différentes. Pour cela ils choisissent 4 couleurs identiques dans lesquelles ils découpent des formes comme des carrés, des cercles, des bandes puis les assemblent différemment. Ainsi à partir de 4 mêmes couleurs les enfants réalisent qu’on peut composer et varier ses créations. **Tarifs et modalités de réservation** : billet d’entrée à l’exposition + activité gratuits [sur inscription préalable sur WeezEvent](https://www.weezevent.com/la-magie-des-couleurs-composition-a-4-couleurs-jep-2021-7-10-ans) _*Seuls les enfants participent à l’activité_

Musée d'art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris

