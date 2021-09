Paris Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris Atelier La magie des couleurs : 2 en 1 – pour les 4-6 ans Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les enfants partent à la rencontre du couple Albers en parcourant l’exposition accompagnés d’un intervenant. Après la visite, en atelier, ils vont découvrir la façon dont les couleurs n’existent que par le lien qu’elles ont entre elles. Sur deux surfaces de couleurs différentes les enfants vont disposer un morceau de papier contrasté de même couleur. Ils en observent alors les effets variés et magiques. Ils peuvent reproduire à l’infini leur expérience en variant les supports et les couleurs. **Tarifs et modalités de réservation** : billet d’entrée à l’exposition + activité gratuits [sur inscription préalable sur WeezEvent](https://www.weezevent.com/la-magie-des-couleurs-2-en-1-jep-2021) _*Seuls les enfants participent à l’activité_

Les enfants partent à la rencontre du couple Albers en parcourant l'exposition accompagnés d'un intervenant. Musée d'art moderne de la Ville de Paris

