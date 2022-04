Atelier “La magie des bulles” pour les 3-6 ans

Atelier “La magie des bulles” pour les 3-6 ans, 26 avril 2022, . Atelier “La magie des bulles” pour les 3-6 ans

2022-04-26 – 2022-04-26 C’est le mois des illusions d’optique à la médiathèque de Saint-Loup-sur-Thouet, dans le cadre de la science se livre 2022. Un atelier “la magie des bulles” pour les 3-6 ans est proposé le mardi 26 avril, à 10 h 30. L’atelier est gratuit, l’inscription est obligatoire. Informations et inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. C’est le mois des illusions d’optique à la médiathèque de Saint-Loup-sur-Thouet, dans le cadre de la science se livre 2022. Un atelier “la magie des bulles” pour les 3-6 ans est proposé le mardi 26 avril, à 10 h 30. L’atelier est gratuit, l’inscription est obligatoire. Informations et inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. C’est le mois des illusions d’optique à la médiathèque de Saint-Loup-sur-Thouet, dans le cadre de la science se livre 2022. Un atelier “la magie des bulles” pour les 3-6 ans est proposé le mardi 26 avril, à 10 h 30. L’atelier est gratuit, l’inscription est obligatoire. Informations et inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville