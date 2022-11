Atelier: La machine à histoires avec Pierre Caroff et Laura Tisserand Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot Tout-public à partir de 8 ans

10 personnes maximum

Gratuit sur inscription à Astrolabe Grand-Figeac, astrolabe@grand-figeac.fr / 05 65 34 24 78 A l’aide de tampons préconçus, les participants sont invités à créer une bande dessinée, sur le format du (3 ou 4 cases).

Imaginer une histoire courte, mettant en scène une mythologie du territoire.

Raconter un récit à partir d’une gamme d’images limitée.

Interpréter un même signe pour exprimer des choses différentes.

Alors prêts à mettre en route la machine à histoires ? Dans le cadre de la Résidence de territoire menée par l’Astrolabe Grand-Figeac en partenariat avec le Musée Champollion les écritures du monde, avec le soutien de la DRAC Occitanie. +33 5 65 34 24 78 Astrolabe Grand Figeac Pierre Caroff et Laura Tisserand

