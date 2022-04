Atelier la ligne sous toutes ses formes Nay, 4 mai 2022, Nay.

Atelier la ligne sous toutes ses formes Association NAYART 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-05-04 13:30:00 – 2022-05-04 16:30:00 Association NAYART 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR L’association Nayart met en place un atelier avec au programme : dessin à l’aide de bois taillés, pinceaux, rouleaux en mousse par un jeu de lignes et de surfaces entre ombre et lumière, dessins à l’encre de chine, brou de noix, sur le papier humidifié par endroits. Les lignes s’étalent au contact de l’eau provoquant des flous indéterminés.

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes. Sur réservation car les places sont limitées.

L’association Nayart met en place un atelier avec au programme : dessin à l’aide de bois taillés, pinceaux, rouleaux en mousse par un jeu de lignes et de surfaces entre ombre et lumière, dessins à l’encre de chine, brou de noix, sur le papier humidifié par endroits. Les lignes s’étalent au contact de l’eau provoquant des flous indéterminés.

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes. Sur réservation car les places sont limitées.

+33 5 59 13 91 42

L’association Nayart met en place un atelier avec au programme : dessin à l’aide de bois taillés, pinceaux, rouleaux en mousse par un jeu de lignes et de surfaces entre ombre et lumière, dessins à l’encre de chine, brou de noix, sur le papier humidifié par endroits. Les lignes s’étalent au contact de l’eau provoquant des flous indéterminés.

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes. Sur réservation car les places sont limitées.

©asso nayart

Association NAYART 22 Chemin de la Minoterie Nay

dernière mise à jour : 2022-04-27 par