Atelier la gourmandise À la bibliothèque La Rabelaisienne Loretz-d’Argenton, mercredi 21 février 2024.

Atelier la gourmandise À la bibliothèque La Rabelaisienne Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Les mascottes Polette et Coco vous racontent qu’elles ont les crocs (enfin quand les poules auront des dents bien sûr !). En attendant elles aimeraient casser la graine.

Animation pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Les mascottes de la médiathèque de Bouillé Loretz, Polette et Coco, vous racontent qu’elles ont les crocs (enfin quand les poules auront des dents bien sûr !). En attendant elles aimeraient casser la graine. Pour participer à cet atelier et les aider, il suffira juste de s’inscrire.

Animation pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21

À la bibliothèque La Rabelaisienne 60 rue Saint Vincent

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.bouille@thouars-communaute.fr

L’événement Atelier la gourmandise Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2024-02-09 par Maison du Thouarsais