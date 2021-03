Sarcelles Le Livre-Échange Sarcelles, Val-d'Oise Atelier : La géométrie de l’art celtique Le Livre-Échange Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Le Livre-Échange, le samedi 20 mars à 10:30

L’art celte est un langage qui témoigne par allusions, énigmes et métaphores. Les motifs ornementaux, essentiellement géométriques, jouent avec notre regard qui se perd dans les entrelacs et les métamorphoses. Au cours de cet atelier, l’association 2AMAJ propose une approche de la géométrie de l’art celtique en construisant des motifs tels que l’hermine, le triangle celtique, le triskèle…

Entrée gratuite sur réservation au 01 39 93 07 82 ou par mail : v.vendries@sarcelles.fr, atelier accessible à partir de 10 ans, dans la limite de 6 places disponibles, port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Le Livre-Échange, en partenariat avec l'association 2AMAJ, vous propose une approche de la géométrie de l'art celtique. Les symbôles bretons n'auront plus aucun secret pour vous ! À vos crayons !

2021-03-20T10:30:00 2021-03-20T12:30:00

