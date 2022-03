ATELIER “La Gartempe à la loupe” Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

ATELIER “La Gartempe à la loupe” Abbaye de Saint-Savin, 25 avril 2022, Saint-Savin. ATELIER “La Gartempe à la loupe”

Abbaye de Saint-Savin, le lundi 25 avril à 15:00

L’exposition AMER nous fait prendre conscience de la fragilité de nos mers et océans, ainsi que de la faune et la flore qui les peuplent. Et les rivières, comment se portent-elles ? Equipés de microscopes, découvrez la Gartempe comme vous ne l’avez jamais vu !

5€/participant

Quel impact l’Homme a-t-il sur les cours d’eau ?Réponse avec l’exemple de la Gartempe qui coule le long de l’abbaye ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T15:00:00 2022-04-25T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Departement Vienne

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

ATELIER “La Gartempe à la loupe” Abbaye de Saint-Savin 2022-04-25 was last modified: by ATELIER “La Gartempe à la loupe” Abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin 25 avril 2022 abbaye de saint savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne