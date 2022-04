[Atelier] La Fresque du Numérique Cité du Design, 9 avril 2022, Saint-Étienne.

[Atelier] La Fresque du Numérique

du samedi 9 avril au samedi 30 avril à Cité du Design

Une proposition du Département de la Loire et de la Fresque du Numérique La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de trois heures, avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des solutions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir la discussion avec les participants. **Cité du Design > Théâtre** **Plus d’infos et inscriptions:** 9 avril: [https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/la-fresque-du-numerique-1665](https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/la-fresque-du-numerique-1665) 30 avril [https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/la-fresque-du-numerique-1802](https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/la-fresque-du-numerique-1802)

Sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique

Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon Saint-étienne Saint-Étienne Loire



2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T20:00:00