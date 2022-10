Atelier La Fresque du Climat Soustons, 22 octobre 2022, Soustons.

5 5 EUR Le samedi 22 octobre, l’Association Voisinage vous accueille autour d’un jeu ludique et coopératif qui vous permettra de comprendre les mécanismes scientifiques du dérèglement climatique, ses causes et ses conséquences. Rejoignez-nous à la Recyclerie Voisinage de Soustons pour passer un moment convivial, riche en apprentissage et en partage.

DÉROULÉ

L’atelier est encadré par de supers animateurs locaux. Il dure 3h (promis, vous ne verrez pas le temps passer) et se décompose en 3 phases :

JEU (1h15) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

CRÉATIVITÉ (30min) : décompresser et illustrer sa fresque en équipe.

ÉCHANGE (1h15) : un moment pour échanger sur ses émotions, questions…et imaginer des solutions individuelles et collectives ensemble !

INFOS PRATIQUES

Ouvert à tous (à partir de 15 ans)

Merci d’arriver 10min avant le début de l’atelier.

