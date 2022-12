ATELIER « LA FRESQUE DU CLIMAT » Saint-André-de-Sangonis, 14 janvier 2023, Saint-André-de-Sangonis .

ATELIER « LA FRESQUE DU CLIMAT »

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

2023-01-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-14 17:30:00 17:30:00

Saint-André-de-Sangonis

Hérault

L’atelier ludique de référence pour comprendre ensemble le changement climatique et identifier des pistes d’action ! Ludique, participatif et créatif, l’atelier permet de comprendre les enjeux du climat pour adapter son mode de vie en toute conscience. L’atelier s’anime autour d’un jeu de cartes à mettre en relation par lien de cause à effet. C’est une initiation en 3 heures, s’adressant aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs, à partir de 15 ans.

accueil@sangonis.fr +33 4 67 57 00 60

