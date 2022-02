Atelier La Fresque du Climat espace culturel Andre Malraux, 12 mars 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

Atelier La Fresque du Climat

espace culturel Andre Malraux, le samedi 12 mars à 14:00

**C’est un jeu de 42 cartes** basé sur les données du GIEC, qui est la référence scientifique internationale en matière de changement climatique. Les participant·e·s doivent poser ensemble les cartes sur une table et les relier entre elles pour **former une Fresque présentant des causes et des conséquences du dérèglement climatique.** C’est accessible à tous ( à partir de 12 ans), efficace et stimulant ! **Un atelier proposé par le collectif KB en transition** qui regroupe des associations du Kremlin-Bicêtre engagées dans la transition écologique : La Ruche du KB, Mieux se Déplacer à Bicyclette Val de Bievre ( MDB), l’AMAP Karotte et le Forum Citoyen, avec le soutien de l’Espace Culturel André Malraux, qui présentera dans le même espace que l’atelier, sous son cône, l’exposition O.V.N.I [https://youtu.be/HK4pRFnv2UY](https://youtu.be/HK4pRFnv2UY)

Uniquement sur inscription. Participation libre à l’entrée

Vous voulez agir pour le climat, mais vous n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures cet atelier collaboratif et ludique vous permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques.

espace culturel Andre Malraux 2 place victor Hugo Le Kremlin-Bicêtre Quartier de la Porte-Dauphine 94270



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00