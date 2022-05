Atelier “La fresque du climat” : Comprendre le changement climatique Médiathèque Mérignac, 14 mai 2022, Mérignac.

Atelier “La fresque du climat” : Comprendre le changement climatique

Médiathèque Mérignac, le samedi 14 mai à 09:00

Depuis 2018, l’association « La Fresque du Climat » oeuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition écologique. À votre tour, participez à un de leurs ateliers ! Guidé par un animateur bénévole, découvrez la complexité du changement climatique, ses causes et ses conséquences à travers une approche scientifique ludique et collaborative. En petits groupes, apprenez et échangez dans un premier temps grâce à des cartes illustrées. Puis prenez conscience de votre rôle au coeur du système et découvrez de quelle façon vous pouvez agir concrètement au quotidien. Un animateur de la direction de la transition écologique de la Ville sera présent pour répondre à vos questions sur les actions de Mérignac. _Dès 14 ans_ _10 places par séance_ Inscrivez vous en écrivant à [[agenda21@merignac.com](mailto:agenda21@merignac.com)](mailto:agenda21@merignac.com)

Vous souhaitez comprendre le changement climatique ? La Ville de Mérignac vous accompagne ! Rendez-vous à la médiathèque Michel Sainte Mairie le 14 mai !

Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde



2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T12:00:00