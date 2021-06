Castres-Gironde Castres-Gironde 33640, Castres-Gironde Atelier « La Fresque du Climat » Castres-Gironde Castres-Gironde Catégories d’évènement: 33640

Castres-Gironde

Atelier « La Fresque du Climat » Castres-Gironde, 9 juin 2021-9 juin 2021, Castres-Gironde. Atelier « La Fresque du Climat » 2021-06-09 – 2021-06-09 Bibliothèque Municipale 8 rue du Général Leclerc

Castres-Gironde 33640 Castres-Gironde « La Fresque du Climat » a pour objectif de nous sensibiliser aux enjeux climatiques.

Au cours d’un atelier participatif et ludique Mr Cloupeau (animateur) vous guidera pour réaliser cette Fresque à l’aide d’une quarantaine de cartes (à partir de 8/9 ans)

Inscriptions par email ou par téléphone (laisser un message).

