Animé par trois doctorantes de l'INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement), cet atelier scientifique, collaboratif et créatif a pour objectif la sensibilisation au changement climatique de façon ludique Il vous permettra de vous approprier le sujet, d'en comprendre les enjeux et ainsi de pouvoir agir. À partir de 15 ans. +33 6 49 88 71 55

