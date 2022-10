Atelier – La fresque du climat

Atelier – La fresque du climat, 8 décembre 2022, . Atelier – La fresque du climat



2022-12-08 19:30:00 – 2022-12-08 22:30:00 L’association « La Fresque du Climat » propose un atelier basé sur 42 cartes issues des travaux du GIEC, qui permet de sensibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement climatique. Les 4 phases de l’atelier : – Réflexion : découvrir et mettre en lien les cartes puis co-construire la fresque – Créativité : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant – Restitution : partager ce que l’on a appris et l’ancrer grâce à un exposé synthétique – Debrief : échanger en toute bienveillance sur ses émotions, positions, questions et solutions A partir de 16 ans. Dans le cadre de la journée mondiale du climat, Audrey Stubler sera présente pour vous initier à la fresque du climat, sur la base d’un jeu de cartes. En famille, en groupe ou seul, venez participer à la réalisation de cette fresque géante ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville