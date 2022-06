Atelier « La fresque du Climat », 10 septembre 2022, .

Atelier « La fresque du Climat »



2022-09-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-10 17:30:00 17:30:00

Venez-vous initier aux enjeux du changement climatique grâce La Fresque du Climat, outil de référence dans ce domaine ! Ce « serious game » coopératif vous permettra de mieux comprendre et démystifier ce sujet complexe mais « brûlant » d’actualité, pour réfléchir à des solutions adaptées, et passer à l’action !

A partir de 15 ans

Animé par Sophie de la Gloriette

