Ateliers animés par Charlotte Prével, Anne Sahuc et les Petits débrouillards. Venez profiter d’un moment joyeux pour vous et vos enfants ! Nous vous proposons des moments d’activité où vos enfants pourront collaborer et coopérer, dans la bonne humeur ! Un espace détente sera proposé aux parents pendant le déroulé de l’activité. **Deux propositions :** * Sciences et expériences avec les Petits débroullards (5 ans et +) * Oeuvre d’art coopérative (3ans et +) avec Anne Sahuc, art-thérapeute Et si on créait et s’amusait ensemble ? Des moments pour oublier nos disputes et nous rassembler pour faire quelque chose de beau ensemble. L’occasion pour chacun de prendre sa place tout en respectant celle de l’autre. Enfants à partir de 3 ans, et jusqu’à 12 ans et plus Accueil libre sur les trois horaires **Tarif : gratuit** Les ateliers durent environ 45 min. Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Dans le cadre des actions Parentalité

Atrium atrium avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:30:00