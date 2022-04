Atelier – La forêt enchantée Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le mercredi 20 avril à 15:00

Atelier ——- ### La forêt enchantée La forêt demeure une source intarissable d’inspiration pour les artistes. À votre tour, imaginez et créez, à l’aide d’éléments naturels, votre forêt enchantée habitée par de drôles de personnages. Un décor naturel à emporter ! Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle L’appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, en partenariat avec le Festival Les Arts Allumés et la Charte Forestière de territoire Bas-Dauphiné Bonnevaux.

A partir de 8 ans / 5€ / Sur réservation

