Atelier La fabrique Turbulente Combovin, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Combovin. Atelier La fabrique Turbulente 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-11 17:30:00 17:30:00 Place de l’Auberge Centre village

Combovin Drôme Combovin EUR 50 50 Autour d’une création commune, chacun s’essaye tour à tour au bruitage, à de l’enregistrement sonore, du montage, du cadrage vidéo, de la projection, de la mise en scène et du travail de l’ombre. turbulentes.association@gmail.com +33 6 37 32 14 40 https://turbulentesassociation.wordpress.com/ Autour d’une création commune, chacun s’essaye tour à tour au bruitage, à de l’enregistrement sonore, du montage, du cadrage vidéo, de la projection, de la mise en scène et du travail de l’ombre.

