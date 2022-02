Atelier « La Fabrique & Co » Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Atelier « La Fabrique & Co » Maison des habitants de Beutre, 8 février 2022, Mérignac. Atelier « La Fabrique & Co »

Maison des habitants de Beutre, le mardi 8 février à 19:00

Un nouvel atelier gratuit La Fabrique & Co « à faire soi-même » vous est proposé par nos bénévoles. Plusieurs thématiques tout au long de l’année : – Dosettes lave-vaisselle, dosettes toilettes, liquide vaisselle – Shampoing solide, déodorant maison, baume à lèvres, gommage, masque d’argile verte, – Lingettes réutilisables, tawashi.

Inscription obligatoire auprès du centre social et d’animation de Beutre.

La Fabrique & Co vous propose de participer à un atelier « à faire soi-même » au Centre social de Beutre. Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T19:00:00 2022-02-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison des habitants de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Maison des habitants de Beutre Mérignac Departement Gironde

Maison des habitants de Beutre Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Atelier « La Fabrique & Co » Maison des habitants de Beutre 2022-02-08 was last modified: by Atelier « La Fabrique & Co » Maison des habitants de Beutre Maison des habitants de Beutre 8 février 2022 Maison des habitants de Beutre Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde