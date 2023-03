ATELIER DE DECORATION SUR PORCELAINE ATELIER LA DECO DE JOE, 31 mars 2023, Monthou-sur-Bièvre.

ATELIER DE DECORATION SUR PORCELAINE 31 mars – 2 avril ATELIER LA DECO DE JOE

Décoratrice sur porcelaine, je peins à la main chaque pièce selon mon inspiration et mes envies. Mes créations sont inspirées notamment de la nature, de livres, de photographies, de cartes postales….

Pour les journées européennes des Métiers d’Art, je vous propose :

– la présentation de l’atelier, des fours, du métier de peintre sur porcelaine (techniques, matériel…) et une explication technique des différntes pièces exposées.

– des démonstrations de techniques de peinture sur porcelaine (méthodes classique et scandinave(techniques modernes)

– un atelier enfant à partir de cinq ans avec des stickers. Achat de la porcelaine sur place. Prévoir 1H30 d’atelier environ. Atelier offert

– un atelier adulte au prix de 30 euros porcelaine et matériel compris. Prévoir environ 3H.

VASE FLEURS PEINT SUR PLAQUE DE PORCELAINE