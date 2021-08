Atelier “La danse du pinceau” Médiathèque Aimé Césaire, 20 octobre 2021, Tourcoing.

Atelier “La danse du pinceau”

Médiathèque Aimé Césaire, le mercredi 20 octobre à 10:30

Présentation de la nouvelle [exposition](http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-a-venir/Mahjoub-Ben-Bella.-Regard-geste-mouvement-et-son) du MUba Eugène Leroy “La musique du geste, hommage à Mahjoub Ben Bella”. Suivie d’un atelier “La danse du pinceau” : concevez une composition inspirée par une chorégraphie imaginaire. Une écoute musicale attentive permet de traduire les rythmes en gestes graphiques. Le MUba Eugène Leroy rend hommage à l’artiste franco-algérien Mahjoub Ben Bella (1946-2020), figure artistique tourquennoise majeure. L’exposition explore la place du geste et du mouvement dans l’œuvre de l’artiste, et les liens étroits qu’il entretenait avec la musique et la danse, les musiciens et les chorégraphes. Des séries de peintures comme Mouvement, Tension, Vibration, Chorégraphie, Jazz, témoignent de cette source d’inspiration toujours renouvelée et résolument vivante, qui a nourri de fécondes collaborations artistiques. L’[exposition](http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-a-venir/Mahjoub-Ben-Bella.-Regard-geste-mouvement-et-son) présente dans une seconde partie une réflexion élargie sur les liens entre les arts visuels et les arts vivants en présentant une sélection d’œuvres d’autres artistes, issues de la collection du MUba Eugène Leroy ou de prêts exceptionnels.

Gratuit, sur réservation.Tout public à partir de 5 ans.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing Blanc-seau Nord



